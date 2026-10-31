Aus Weltspartag soll Weltveranlagungstag werden

Zukunftsdepot soll helfen

Bei den Jungen klaffen Traum und Wirklichkeit besonders stark auseinander: Acht von zehn wünschen sich laut Ö3-Jugendstudie ein Eigenheim, aber nur 41 Prozent glauben, dass sie es sich in den nächsten zehn Jahren leisten können. Gespart wird schon im Kinderzimmer, und zwar ganz klassisch. 82 Prozent der Kinder legen laut Durchblicker-Studie einen Teil ihres Taschengelds zurück, am liebsten im Sparschwein. Das Zukunftsdepot soll Abhilfe schaffen.