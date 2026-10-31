Unfair? Freibad-Kassier nach acht Jahren Job los

Der Kassier sei auch noch am Abend am Schalter gesessen, als niemand mehr gekommen sei. „Der Fehler war, dass wir ihn den ganzen Tag dort haben sitzen lassen, obwohl er am Abend nicht mehr gebraucht wurde.“ Auch sei es dem 60-Jährigen nie verboten gewesen, Pausen zu machen, es gebe sogar einen Supermarkt in der Nähe. Er sei aber lieber sitzen geblieben. Der Ortschef vermutet, dass es den Wirbel nur gibt, weil Riesenfellner wegen der fehlenden Wiedereinstellungszusage jetzt nicht mehr ein halbes Jahr lang vom AMS in Ruhe gelassen werde.