Verstappen und Lawson kassieren Strafen in Mexiko

Das gefährliche Rad-an-Rad-Duell zwischen Max Verstappen und Liam Lawson im zweiten Training von Mexiko hat nun Strafen mit sich gezogen. Beide Piloten werden in der Startformation um jeweils eine Position nach hinten versetzt.
Was war geschehen? Die beiden Piloten aus dem Red-Bull-Kosmos waren am Freitag ohne Not in ein Duell geraten, in dem keiner zurückstecken wollte. Letztlich kam es zu einer Berührung der beiden Boliden, die sogar das einen oder anderen Teil verloren ...
Nicht nur Red Bulls Teamchef Laurent Mekies sprach von einer „unnötigen Aktion“, auch für die Rennleitung war das Manöver zu viel des Guten. Für beide Fahrer geht es beim Grand Prix am Sonntag um eine Position nach hinten, sprach die FIA den Streithanseln eine Strafe aus.
Antonelli vor Krönung
Deutlich besser ist die Ausgangslage für Kimi Antonelli. Mit einem neunten Platz am Sonntag würde sich der Italiener zum jüngsten Weltmeister aller Zeiten krönen.
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