Tierhalteverbot ist oft ein „stumpfes Schwert“

Eine Kärntnerin darf keine Pferde mehr halten und tut es dennoch. Was sind Verbote, wenn es keine Kontrollen gibt? Das Land hat zu wenig Amtstierärzte. Tiere leiden darunter.
Erst vor knapp einer Woche wurden einer Frau im Bezirk Klagenfurt-Land zwölf Pferde abgenommen. Und das, obwohl ihr die Haltung bereits gerichtlich verboten wurde. Laut Amtstierärztin Marie-Christin Rossmann sei das kein Einzelfall. „Einige Halter schaffen sich trotz Verbots nach einiger Zeit erneut Tiere an. Dabei gehen sie geschickt vor und verheimlichen alles.“ Tierschutzombudsfrau Jutta Wagner dazu: „Im aktuellen Fall sind wir nur durch Zufall draufgekommen, dass die Frau erneut Tiere hält. Das kann es nicht sein. Darunter leidet die Gesundheit der armen Wesen.“
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