Tierhalteverbot ist oft ein „stumpfes Schwert“

Erst vor knapp einer Woche wurden einer Frau im Bezirk Klagenfurt-Land zwölf Pferde abgenommen. Und das, obwohl ihr die Haltung bereits gerichtlich verboten wurde. Laut Amtstierärztin Marie-Christin Rossmann sei das kein Einzelfall. „Einige Halter schaffen sich trotz Verbots nach einiger Zeit erneut Tiere an. Dabei gehen sie geschickt vor und verheimlichen alles.“ Tierschutzombudsfrau Jutta Wagner dazu: „Im aktuellen Fall sind wir nur durch Zufall draufgekommen, dass die Frau erneut Tiere hält. Das kann es nicht sein. Darunter leidet die Gesundheit der armen Wesen.“