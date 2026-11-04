Tesla-Fahrer testet neue Funktion: 539-$-Rechnung

Kosten können unterschiedlich ausfallen

Nach dem Auslösen der Funktion muss das Fahrzeug im Service-Center auf Schäden überprüft werden, auch wenn es während des Ladens nicht bewegt wurde. Die Kosten für den Werkstatt-Termin können unterschiedlich ausfallen, wie weitere Tesla-Besitzer auf Reddit berichten: Einer berichtete, dass er aus Kulanz nichts zahlen musste, ein weiterer erhielt einen Kostenvoranschlag mit mehr als 255 US-Dollar und zahlte am Ende 33,15 US-Dollar. Ein anderer erklärte, er habe nach dem Test 178,20 US-Dollar für die Inspektion zahlen müssen.