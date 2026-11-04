Kritik an Spritpreis-Studie wird lauter und lauter

Greenpeace will Studie veröffentlicht sehen

Nun bringt sich auch die Umweltorganisation Greenpeace in der Diskussion ein. Man sieht mit der Studie die „Grundlagen seriöser Wissenschaft“ verletzt und will die vollständige Veröffentlichung einklagen. „Was die WKO als wissenschaftliche Studie verkauft, ist in Wahrheit eine 14-seitige Foliensammlung ohne nachvollziehbare methodische Substanz“, so der Programmdirektor bei Greenpeace Österreich, Adam Pawloff. „Für Greenpeace ist es ein Skandal, dass WKO-Generalsekretär Danninger mit einer derart unhaltbaren Studie Stimmung gegen den Klimaschutz macht und die Grundlagen der Berechnung wie ein Staatsgeheimnis unter Verschluss hält.“