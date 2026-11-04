Klubdirektor Norbert Nemeth unerwartet verstorben

Wichtiger Manager im Hintergrund

Geboren 1969 in Wien, studierte Nemeth Rechtswissenschaften in Salzburg. Er arbeitete zunächst in der niederösterreichischen Landesregierung und in der Volksanwaltschaft. Innerhalb der FPÖ stieg er zu einer zentralen Schaltstelle auf: Er koordinierte die parlamentarische Arbeit, wirkte an Parteiprogrammen mit und gehörte sowohl 2017 als auch 2025 zu den Verhandlungsteams bei Regierungsverhandlungen. Seit Oktober 2024 war er zudem Abgeordneter zum Nationalrat.