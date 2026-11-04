Lennart Karl? „Lächerlich, muss ich ehrlich sagen“

„Blöd, darüber zu diskutieren“

Mit Aussagen, Spieler sollten sich erwachsener verhalten, vergraule der FC Bayern 16- und 17-jährige Talente. „Bayern muss aufpassen, weil die müssen schauen, dass sie auch mit solchen Spielern umgehen können“, so der Norweger. „Eine rosa Jacke? Hör auf, das ist blöd, darüber zu diskutieren. Für mich ist es ein bisschen Bundesliga-isch. Alle sollen A4 sein. Lasst Lennart Karl Lennart Karl sein und dann wird man sehr viel Freude haben bei Bayern.“