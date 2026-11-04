Lennart Karl? „Lächerlich, muss ich ehrlich sagen“

Jan Age Fjörtoft versteht all die Diskussionen um Lennart Karl nicht. Der 18-jährige Bayern-Profi war zuletzt für seine schwankenden Leistungen und sein Auftreten abseits des Platzes kritisiert worden – auch von Max Eberl und Uli Hoeneß. Dabei sollten die Münchner den Teenager einfach sein lassen, wie er ist, fordert der Sky-Experte.
„Es ist ein bisschen lächerlich, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, es ist wichtig für Bayern, dass sie auch schaffen, einen 18-jährigen Star zu haben. Wenn die Bayern sagen, die setzen auf Jugend und Jugend holen, dann sind die Jugend“, wurde Fjörtoft am Dienstagabend deutlich.
„Blöd, darüber zu diskutieren“
Mit Aussagen, Spieler sollten sich erwachsener verhalten, vergraule der FC Bayern 16- und 17-jährige Talente. „Bayern muss aufpassen, weil die müssen schauen, dass sie auch mit solchen Spielern umgehen können“, so der Norweger. „Eine rosa Jacke? Hör auf, das ist blöd, darüber zu diskutieren. Für mich ist es ein bisschen Bundesliga-isch. Alle sollen A4 sein. Lasst Lennart Karl Lennart Karl sein und dann wird man sehr viel Freude haben bei Bayern.“
Hintergrund: Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Madrid war der damals verletzte Karl im April in pinker Jacke auf der Tribüne erschienen. Das gefiel nicht jedem, viele Experten kritisierten das Outfit des Teenagers. „Den Beef wird er sich in der Kabine abholen, da bin ich mir sicher“, hatte etwa Michael Ballack die Farbauswahl Karls kritisiert.
„Lasst ihn Fußball spielen, wir dürfen uns nicht um alles kümmern, was dieser junge Spieler macht“, stimmte auch Lothar Matthäus Fjörtoft zu. Gegen Atletico Madrid (2:0) hatte der Youngster immerhin zum 1:0 getroffen. „Wichtig ist, dass er performt und das sind dann die Antworten, die man geben muss als Spieler. Ein Spiel, was ihm wahrscheinlich weiterhilft.“
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