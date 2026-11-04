Nazi-Reichsadler mit ungarischer Flagge tätowiert

Im ersten Fall war ein im Pongau lebender Ungar (45) angeklagt. Einerseits wegen eines Tattoos: Laut Anklage hat er einen Reichsadler aus der NS-Zeit mit einer ungarischen Flagge auf seiner Brust, den er immer wieder zur Schau gestellt haben soll. Andererseits verherrlichte der 45-Jährige in zumindest 18 Postings in Sozialen Netzwerken die NS-Herrschaft. Ans Licht kam es durch einen Auschwitz-Kommentar des 45-Jährigen unter einem Medienbericht über die Regenbogenparade in Budapest. Der Ungar wurde einstimmig zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt – das Urteil ist rechtskräftig.