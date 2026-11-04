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Wiederbetätigung

Nazi-Reichsadler mit ungarischer Flagge tätowiert

Salzburg
04.11.2026 15:00
Zwei Strafprozesse wegen Wiederbetätigung standen am Mittwoch am Verhandlungsplan des Salzburger ...
Zwei Strafprozesse wegen Wiederbetätigung standen am Mittwoch am Verhandlungsplan des Salzburger Landesgerichtes.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Wegen Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz 3g mussten sich am Mittwoch gleich zwei Männer – unabhängig voneinander – den Geschworenen im Salzburger Landesgericht stellen. Beide, ein Österreicher (20) und ein Ungar (45), wurden bereits rechtskräftig zu Bewährungsstrafen verurteilt. 

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Im ersten Fall war ein im Pongau lebender Ungar (45) angeklagt. Einerseits wegen eines Tattoos: Laut Anklage hat er einen Reichsadler aus der NS-Zeit mit einer ungarischen Flagge auf seiner Brust, den er immer wieder zur Schau gestellt haben soll. Andererseits verherrlichte der 45-Jährige in zumindest 18 Postings in Sozialen Netzwerken die NS-Herrschaft. Ans Licht kam es durch einen Auschwitz-Kommentar des 45-Jährigen unter einem Medienbericht über die Regenbogenparade in Budapest. Der Ungar wurde einstimmig zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt – das Urteil ist rechtskräftig.

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Beim zweiten Prozess stand ein 20 Jahre junger Österreicher vor dem Geschworenensenat: Er hat sich laut Anklage in Chats, Postings und mit Sprachnachrichten wiederbetätigt. Immer wieder veröffentlichte er seine Meinung mit Andeutungen an die nationalsozialistische Rassenideologie und verherrlichte damit Nazi-Propaganda. Zwölf Monate auf Bewährung lautete das rechtskräftige Urteil. Zudem muss er eine KZ-Gedenkstätte besuchen und Therapie in Anspruch nehmen.

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