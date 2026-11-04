Wer jetzt in den Wiener Öffis nervt, der zahlt!

Neu sind die 50 Euro nicht. Doch im Frühjahr wurde vor allem ermahnt. Bisher sei die Strafe „nur in ganz wenigen Fällen“ verhängt worden, so Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl. Angesprochen wird weiterhin zuerst. Aber: „Wenn man ein renitentes Verhalten erlebt, dann wird jetzt wirklich konsequent eine Strafe ausgestellt.“ Abkassieren dürfen Sicherheitsdienst und Kontrolleure, das Servicepersonal weist nur auf die Regeln hin. Reinagl: „Wenn man kein Mittel in der Hand hat, dann wird man auch nicht ernst genommen.“ Das ist nun anders.