Neuer Red-Bull-Adler blickt zu ÖSV-Idolen auf

Erst Top Ten, dann Top drei angreifen

Erstmals wird Prevc mit seiner neuen Kopfbedeckung beim Weltcup-Auftakt in Lillehammer von 20. bis 22. November am Balken sitzen. Für den WM-Winter nimmt er sich erneut vor, um die vorderen Plätze mitzukämpfen: „Wenn wir von Ergebnissen sprechen, möchte ich zu Beginn in die Top Ten springen. Wenn die Ergebnisse stabil sind, kann ich von dort aus die Top drei anvisieren. Und das jedes Wochenende. Das ist das Hauptziel.“