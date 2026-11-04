Neuer Red-Bull-Adler blickt zu ÖSV-Idolen auf

Neuer Werbedeal für Domen Prevc! Der Skisprung-Star wird Red-Bull-Athlet und startet künftig mit dem berühmten Bullen-Logo auf dem Helm. Damit folgt er seinen ÖSV-Idolen.
Der Slowene, der im vergangenen Winter dominierte, blickt dabei auf seine Vorbilder Thomas Morgenstern und Gregor Schlierenzauer zurück. „Diese Jungs mit dem Red-Bull-Helm, die waren einfach wirklich gut. Du weißt, die Jungs, die einen Red-Bull-Helm tragen, sind einfach die Besten, die es gibt“, erzählt Prevc im Interview mit „skispringen.com“.
Damit gehört der 27-Jährige künftig zur Red-Bull-Familie, der unter anderem die ÖSV-Adler Daniel Tschofenig und Stephan Embacher angehören. Die Zusammenarbeit hat ihn bereits überzeugt: „Wenn man dann anfängt, mit ihnen zusammenzuarbeiten, gibt es keine Grenzen. Sie bieten dir alles, was sie können. Wenn sie wirklich auf deiner Seite stehen, spielt es keine Rolle, was passiert – sie versuchen wirklich, dir zu helfen.“
Wechsel war schon länger geplant
Ein Deal mit der österreichischen Marke sei bereits im Vorjahr Thema gewesen, berichtet Prevc: „Wir wollten schon letztes Jahr einsteigen, aber wir hatten einen Vertrag mit Gorenje. Gorenje ist jetzt weg, weil Hisense die Eigentümer von Gorenje sind und sie heute eine andere Politik verfolgen als früher.“
Erst Top Ten, dann Top drei angreifen
Erstmals wird Prevc mit seiner neuen Kopfbedeckung beim Weltcup-Auftakt in Lillehammer von 20. bis 22. November am Balken sitzen. Für den WM-Winter nimmt er sich erneut vor, um die vorderen Plätze mitzukämpfen: „Wenn wir von Ergebnissen sprechen, möchte ich zu Beginn in die Top Ten springen. Wenn die Ergebnisse stabil sind, kann ich von dort aus die Top drei anvisieren. Und das jedes Wochenende. Das ist das Hauptziel.“
Domen Prevc hat sich in den vergangenen Jahren in die Weltspitze katapultiert. 2025 wurde der Slowene auf der Großschanze Einzel- und Teamweltmeister und stellte in Planica mit 254,5 Metern einen Skiflug-Weltrekord auf. 2026 folgten zwei olympische Goldmedaillen, der Sieg bei der Vierschanzentournee und im Gesamtweltcup sowie der WM-Titel im Skifliegen.
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