Revolut-Vorstoß: Was hiesige Kunden wissen sollten

„Revolut“ mauserte sich in wenigen Jahren zu einer führenden Digitalbank Österreichs. Jetzt feiert man einen Kunden-Meilenstein und die nahende Einführung von Austro-IBANs. Doch auch Kritik rund um einen Hackerangriff und illegale Glücksspieltransaktionen wurde laut. Die „Krone“ konfrontierte das Unternehmen. Was hiesige Kunden jetzt wissen sollten ...