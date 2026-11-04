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Austro-IBAN kommt

Revolut-Vorstoß: Was hiesige Kunden wissen sollten

Wirtschaft
04.11.2026 14:46
Handy oder Laptop statt Bankschalter: Onlinebanken wachsen – vor allem eine ...
Handy oder Laptop statt Bankschalter: Onlinebanken wachsen – vor allem eine ...(Bild: Garun Studios - stock.adobe.com)
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Peter Wiesmeyer

„Revolut“ mauserte sich in wenigen Jahren zu einer führenden Digitalbank Österreichs. Jetzt feiert man einen Kunden-Meilenstein und die nahende Einführung von Austro-IBANs. Doch auch Kritik rund um einen Hackerangriff und illegale Glücksspieltransaktionen wurde laut. Die „Krone“ konfrontierte das Unternehmen. Was hiesige Kunden jetzt wissen sollten ...

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Feierstimmung bei Revolut! Während man sich weltweit über 80 Millionen Kunden und eine brandaktuelle Unternehmensbewertung von 115 Milliarden US-Dollar freut, hat die Digitalbank nun allein in Österreich die stolze Marke von 500.000 Kunden überschritten. Zugleich wurde die Eintragung einer österreichischen Niederlassung abgeschlossen. Womit laut offizieller Aussendung „der operative Aufbau einer eigenen lokalen Einheit“ beginnt.

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