Erotikregisseur Tinto Brass 93-jährig gestorben

Sexualität, Ehe, Eifersucht

In den 1980er-Jahren entwickelte Brass zunehmend jene filmische Handschrift, mit der sein Name bis heute verbunden ist. Erotik, Humor, Provokation und Gesellschaftssatire wurden zu den zentralen Elementen seiner Filme. Mit „La chiave“ (1983), in dem die italienische Schauspielerin Stefania Sandrelli die Hauptrolle spielte, gelang ihm einer seiner größten Erfolge. Es folgten „Miranda“ (1985) mit Serena Grandi und „Capriccio“ (1987) mit Francesca Dellera. Die Filme beschäftigten sich mit Sexualität, Ehe, Eifersucht und weiblicher Selbstbestimmung und sorgten nicht selten für heftige Kontroversen.