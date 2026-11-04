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Anzeige zurückgezogen

Kind steckte selbst Holzspieß in Halloween-Schoko

Ausland
04.11.2026 13:54
Süßigkeiten wurden zu Halloween oft manipuliert.
Süßigkeiten wurden zu Halloween oft manipuliert.(Bild: krone.tv)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im deutschen Bundesland Thüringen hat ein neun Jahre altes Kind nun zugegeben, einen Holzspieß in einen Halloween-Schokoriegel gesteckt zu haben. Zuvor hatte der Vater aufgrund des Fundes Anzeige erstattet.

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Der Erziehungsberechtigte war in der Früh zur Polizei im Landkreis Hildburghausen gekommen, um die Anzeige zurückzunehmen, erklärte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Wieso das Kind dies gemacht habe, sei bisher noch Gegenstand von Ermittlungen.

Der Vater hatte jedenfalls angegeben, in einem eindringlichen Gespräch mit seiner Tochter erklärt zu haben, dass der manipulierte Riegel als Beweismittel gesichert werden müsse. Daraufhin räumte das Mädchen ein, den Holzspieß selbst in den Schokoriegel gesteckt zu haben, hieß es von der Polizei.

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