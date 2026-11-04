Kind steckte selbst Holzspieß in Halloween-Schoko

Der Vater hatte jedenfalls angegeben, in einem eindringlichen Gespräch mit seiner Tochter erklärt zu haben, dass der manipulierte Riegel als Beweismittel gesichert werden müsse. Daraufhin räumte das Mädchen ein, den Holzspieß selbst in den Schokoriegel gesteckt zu haben, hieß es von der Polizei.