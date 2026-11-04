Vater peitschte Sohn (12) fünf Stunden lang aus

Das stellt der arbeitslose Syrer in Abrede, verharmlost die ihm vorgeworfene Gewalt. Maximal ein- bis zweimal will er die Burschen geschlagen haben – aber auch das gibt er erst nach mühsamen Nachfragen des vorsitzenden Richters zu. „Hin und wieder hat es Gewalt gegeben“, lässt der 42-jährige Mandant von Anwalt Andreas Reichenbach übersetzen und spricht lediglich von Schlägen mit der flachen Hand. Nur am 12. Juli sei es intensiver gewesen: „Ich war nicht bei Sinnen.“