Roboter erkletterten für Wettbewerb heiligen Berg

Nicht alle Maschinen waren dem rauen Gelände jedoch gewachsen. Ein humanoider Roboter brach auf dem Kopfsteinpflaster in sich zusammen und mussten von Ingenieuren repariert werden. Ein anderer Wettbewerbsteilnehmer stolperte und polterte eine ganze Treppe hinunter, bis er neben einem Müllbehälter an der Strecke zum Stillstand kam.