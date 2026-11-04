Aus für den S-Link war seine heftigste Niederlage

Stefan Schnöll hat genug von der Politik und wechselt in die Wirtschaft. Die „Krone“ kennt seine größten Errungenschaften als Landesrat in Salzburg und Stellvertreter von Karoline Edtstadler, aber auch die Momente seines Scheiterns.
Nach mehr als acht Jahren in der Salzburger Landesregierung verlässt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll (ÖVP) die Politik und widmet sich künftig der Privatwirtschaft. Die „Krone“ hat sich angeschaut, was von seiner Politik bleibt und an welchen Projekten er gescheitert ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.