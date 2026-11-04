Babypause: Wer Gabi Hiller im Ö3-Wecker vertritt

Auf Instagram verabschiedete Ö3 in der letzten Woche seine beliebte Moderatorin mit einem lieben Posting in die Babypause. „Wir werden dich sehr vermissen und wünschen dir und deiner Familie alles Glück der Welt“, hieß es zu einem Video, in dem zu sehen ist, wie Hiller mit allerlei guten Wünschen für die Babypause überrascht wird.