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Babypause: Wer Gabi Hiller im Ö3-Wecker vertritt

Adabei Österreich
04.11.2026 14:12
Gabi Hiller verabschiedete sich am letzten Freitag in die Babypause.
Gabi Hiller verabschiedete sich am letzten Freitag in die Babypause.(Bild: Ö3)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am letzten Freitag hat Gabi Hiller zum letzten Mal den Ö3-Wecker moderiert. Doch wer wird die beliebte Radio-Moderatorin während ihrer Babypause vertreten? 

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In den kommenden Monaten müssen die Hörer beim Wecker auf Gabi Hiller verzichten. Der Ö3-Star verabschiedete sich in der letzten Woche in seine Babypause.

Denise Wurz übernimmt
Wer für Hiller einspringt? Die Wecker-Fans dürfen sich auf eine bekannte Stimme freuen: Denn wie die „Kleine Zeitung“ berichtete, wird Denise Wurz ab kommenden Montag gemeinsam mit Philipp Hansa moderieren.

Für die 27-Jährige eine „gmahde Wiesn“, denn sie konnte längst Wecker-Erfahrung sammeln: Sie vertrat erst vor wenigen Wochen die erkrankte Anna Kratki und moderierte an der Seite mit Philipp Bergsmann.

Zudem kennen die Ö3-Fans Wurz aus dem „Wecker-Frühstart“ und aus „Frag das ganze Land“, das immer am Samstagnachmittag im Ö3 läuft.

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Doch Hansa bekommt gleich doppelte Unterstützung, denn neben Wurz soll auch Kerstin Obermaier immer wieder im Ö3-Wecker zu hören sein. 

Abschied in die Babypause
Die Vorfreude aufs Baby ist bei Gabi Hiller groß. Aber nicht nur ihre Wecker-Fans, auch ihre Kollegen werden die Moderatorin in den kommenden Monaten wohl vermissen.

Mit diesem Posting verabschiedete Ö3 Gabi Hiller in die Babypause:

Auf Instagram verabschiedete Ö3 in der letzten Woche seine beliebte Moderatorin mit einem lieben Posting in die Babypause. „Wir werden dich sehr vermissen und wünschen dir und deiner Familie alles Glück der Welt“, hieß es zu einem Video, in dem zu sehen ist, wie Hiller mit allerlei guten Wünschen für die Babypause überrascht wird.

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