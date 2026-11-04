Sturm-Kapitän: So steht es um seine Zukunft

Nach dem Heimsieg gegen Marseille will Sturm Donnerstagabend (21) in der Europa League nachlegen. Mit Celje kommt ein Team nach Liebenau, das von vielen Fans unterschätzt wird. Doch Vorsicht: Die Slowenen haben es in sich. Das bekam zuletzt schon Salzburg zu spüren. Auch Jon Gorenc Stankovic warnt vor dem Duell gegen seine Landsleute.
Der Fußball in unserem Nachbarland wird gerne belächelt. Doch Celje ist keine typische Mannschaft in Slowenien, auch wenn der Marktwert des Sturm-Gegners nur überschaubare 15,15 Millionen Euro beträgt. Der Klub ist neben Maribor der einzige Verein, der seit der Unabhängigkeit 1991 in der ersten Liga durchgehend vertreten war. „Celje hat für slowenische Verhältnisse ein großes Budget. Für Svit Seslar etwa haben sie mehr als eine Million Euro Ablöse gezahlt“, sagt Jon Gorenc Stankovic, der schon auf das Duell gegen seine Landsleute scharf ist. „Ich habe, weil ich in jungen Jahren nach Dortmund gewechselt bin, in der Liga nie gegen Celje gespielt. Nur im Nachwuchs.“
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