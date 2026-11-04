Deutsche Welle meldet 406 Mio. Nutzer pro Woche

Die Deutsche Welle (DW) erreicht nach eigenen Angaben so viele Menschen wie nie zuvor. Weltweit nutzen demnach 406 Millionen Menschen pro Woche die journalistischen Angebote des deutschen Auslandssenders. „Das sind rund 70 Millionen oder 20 Prozent mehr als im Vorjahr“, wie die DW mitteilte. Fast die Hälfte der Nutzerinnen und Nutzer ist jünger als 35 Jahre. Rund 80 Prozent leben in Ländern mit eingeschränkter Pressefreiheit.
Als wesentlichen Grund für den Zuwachs nennt die DW ihre Digitalstrategie. Erstmals erreichen die Videoangebote auf Abruf mit 192 Millionen wöchentlichen Nutzenden mehr Menschen als das klassische Fernsehen mit 150 Millionen. Besonders stark wächst die Nutzung auf Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok.
Einschnitte in Angebot stehen bevor
Der größte Markt ist Indien mit 37 Millionen wöchentlichen Nutzern, gefolgt von Nigeria (33 Millionen) und den USA (28 Millionen). Besonders deutlich stieg die Reichweite des türkischsprachigen Angebots: Mit 16 Millionen wöchentlichen Nutzern hat sie sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt.
DW-Intendantin Barbara Massing betonte in der Mitteilung, gerade in Zeiten von Desinformation und Zensur sei unabhängiger Journalismus wichtig.
Die Zahlen wurden nach Angaben des Senders im Sommer 2026 erhoben. Die Auswirkungen bevorstehender Einschnitte in das journalistische Angebot sind darin noch nicht berücksichtigt. Die Deutsche Welle ist der aus Steuermitteln finanzierte Auslandssender Deutschlands und verbreitet Nachrichten und Informationen in mehr als 30 Sprachen.
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