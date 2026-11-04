Deutsche Welle meldet 406 Mio. Nutzer pro Woche

Die Deutsche Welle (DW) erreicht nach eigenen Angaben so viele Menschen wie nie zuvor. Weltweit nutzen demnach 406 Millionen Menschen pro Woche die journalistischen Angebote des deutschen Auslandssenders. „Das sind rund 70 Millionen oder 20 Prozent mehr als im Vorjahr“, wie die DW mitteilte. Fast die Hälfte der Nutzerinnen und Nutzer ist jünger als 35 Jahre. Rund 80 Prozent leben in Ländern mit eingeschränkter Pressefreiheit.