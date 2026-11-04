Einfach erklärt
Achillesferse: So steht es um die Suwalki-Lücke
Hinweise internationaler Geheimdienste halten die polnischen Streitkräfte in ständiger Bereitschaft. Konkret geht es um einen möglichen russischen Angriff auf NATO-Gebiet. Die Suwalki-Lücke gilt als Schwachstelle des Verteidigungsbündnisses. Krone+ hat sich den Landstreifen näher angesehen.
Drohnen über NATO-Gebiet, Putins Hunger nach baltischem Territorium und die geografische Lage bereiten der NATO, aber speziell Polen ernsthafte Sorgen. Vor allem deshalb, weil zu Jahresbeginn westliche Geheimdienste eine vermehrte militärische Präsenz im russischen Kaliningrad sowie in Weißrussland aufgefallen war, Russland schon öfter Übungen zur Blockierung der Suwalki-Lücke durchführte. Wie ernst das Thema ist, bestätigen Aussagen von NATO-Generalsekretär Mark Rutte auf einer Pressekonferenz in Brüssel: „Unsere Antwort wäre tödlich, sollten sie versuchen, uns anzugreifen. Niemand sollte glauben, er könne die NATO angreifen, denn unsere Reaktion wird verheerend sein.“
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