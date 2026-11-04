Fix! Yusuf Demir verlängert langfristig bei Rapid



Laut „Krone“-Infos wird Demir langfristig bei Rapid verlängern. Für Grün-Weiß, das nicht nur die Option bis 2027 ziehen wollte, ein absoluter „Königstransfer“. Bei seiner Gratis-Rückkehr im Februar wurde Demir noch mit dem Kollektivvertrag um 1500 Euro im Monat ausgestattet, jetzt steigt er wohl zu den Topverdienern auf. Doch Demir, für den Galatasaray 2022 schon fünf Millionen Euro zahlte, kann nochmals weit mehr bringen. Aber vorerst ist er gekommen, um zu bleiben: „Rapid ist mein Herzensverein“, sagt er selbst. Ein Titel mit Grün-Weiß, das auch mit Daniel Nunoo bis 2030 verlängerte, ist der große Traum. Und nicht unmöglich.