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Selbstbedienungskassen

Bei Hofer können Kunden bald selbst kassieren

Österreich
20.10.2026 13:16
Hofer bringt Selbstbedienungskassen in über 170 Filialen.
Hofer bringt Selbstbedienungskassen in über 170 Filialen.(Bild: Hofer/Stadler)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auch bei Hofer kann man seinen Einkauf künftig selbst kassieren. Bis Ende 2027 sollen über 170 Filialen mit Selbstbedienungskassen ausgestattet werden.

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Selbstbedienungskassen sind in anderen Lebensmittelgeschäften schon länger üblich, nun zieht auch der Diskonter nach. Mehr als 170 seiner 540 Filialen in Österreich sollen mit den Self-Checkout-Terminals ausgerüstet werden, teilte das zur deutschen Aldi Süd gehörende Unternehmen am Dienstag per Aussendung mit.

Barcodes selbst scannen
Mit den neuen Kassen will Hofer „einen weiteren Schritt in Richtung modernes und flexibles Einkaufen“ setzen. Der Ablauf ist von SB-Kassen in anderen Lebensmittelgeschäften bekannt: Der Barcode auf den Artikeln wird gescannt, Obst, Gemüse oder Gebäck ohne Barcode findet man über die Eingabe auf dem Display. Sind alle Artikel erfasst, kann man seinen Einkauf bezahlen.

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Klassische Kassen bleiben
Haben Kunden beim Selbstkassieren Schwierigkeiten, helfen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Neuerung soll die klassischen Kassen jedoch nicht ersetzen: Personell besetzte Kassen gibt es weiterhin.

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