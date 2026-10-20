Bei Hofer können Kunden bald selbst kassieren

Barcodes selbst scannen

Mit den neuen Kassen will Hofer „einen weiteren Schritt in Richtung modernes und flexibles Einkaufen“ setzen. Der Ablauf ist von SB-Kassen in anderen Lebensmittelgeschäften bekannt: Der Barcode auf den Artikeln wird gescannt, Obst, Gemüse oder Gebäck ohne Barcode findet man über die Eingabe auf dem Display. Sind alle Artikel erfasst, kann man seinen Einkauf bezahlen.