Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Top-Banker beruhigt:

„Digitaler Euro soll keine Parallelwelt schaffen“

Digital
25.06.2026 09:55
Die digitale Version der Gemeinschaftswährung soll das Euro-Bargeld ergänzen – aber nicht ...
Die digitale Version der Gemeinschaftswährung soll das Euro-Bargeld ergänzen – aber nicht ersetzen.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com, ecb.europa.eu)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der deutsche Bundesbankchef Joachim Nagel hat Bedenken aus der Finanzwirtschaft gegen einen digitalen Euro zu entkräften versucht. Er solle nicht gegen die Finanzindustrie entwickelt werden, sondern mit ihr, so Nagel. Banken und Zahlungsdienstleister würden weiterhin eine zentrale Rolle im Zahlungsverkehr spielen: „Sie bleiben die Schnittstelle zu den Kundinnen und Kunden. Der digitale Euro soll keine Parallelwelt schaffen.“

0 Kommentare

Der digitale Euro müsse so ausgestaltet werden, dass er die Finanzstabilität wahre und die Kreditvergabe der Banken nicht beeinträchtige: „Wichtige Stellschrauben dafür sind Haltegrenzen für Guthaben im digitalen Euro und der Verzicht auf eine Verzinsung“, erklärte Nagel in einer Videobotschaft beim International Bankers Forum in Frankfurt.

Wichtige Hürde genommen
Das von der EZB vorangetriebene Projekt des digitalen Euro hatte am Dienstag eine wichtige Hürde genommen. Der Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments verabschiedete seine Verhandlungsposition. Sofern im Plenum des EU-Parlaments kein Einspruch erhoben wird, dürften die Abgeordneten im kommenden Monat Verhandlungen mit dem Europäischen Rat – der Vertretung der EU-Regierungen – und der Europäischen Kommission aufnehmen. Angestrebt wird, eine endgültige Billigung bis Jahresende zu erreichen.

Lesen Sie auch:
Beim digitalen Euro handelt es sich um eine Art digitales Bargeld, mit dem online oder per App ...
Aber noch Fragen offen
EU-Parlament: Digitaler Euro nimmt wichtige Hürde
23.06.2026

Falls die Verordnung zur Einführung des digitalen Euro angenommen wird, könnte 2027 ein Pilotprojekt der EZB starten. Mit einer offiziellen Einführung wäre dann im Jahr 2029 zu rechnen. Die digitale Version der Gemeinschaftswährung soll das Euro-Bargeld ergänzen – aber nicht ersetzen – und überall im Euroraum als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Über eine EZB-App soll die Digitalwährung nutzbar sein. Mit ihr will Europa unabhängiger werden von US-Anbietern wie Paypal, Apple Pay, Mastercard oder Visa.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
25.06.2026 09:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Brennpunkt Medien“
Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?
Schattenseite der KI
Ethiker: „So werden Menschen manipuliert“
Dongheui Lee und Christian Ott von der Technischen Universität Wien beantworten im Gespräch mit ...
Krone Plus Logo
TU-Professoren im Talk
Wie es im Wettlauf um KI & Robotik um Europa steht
In den Laboratorien der Technischen Universität Wien lernen Roboter komplexe Handgriffe: Wir ...
Krone Plus Logo
Im Labor der TU Wien
Putzen, Hämmern, Dart: Wo Roboter zur Schule gehen
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
Newsletter
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
201.798 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
122.233 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
116.618 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1262 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1149 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Ausland
Russen schlagen sich in Kneissl-Heimat Köpfe ein
946 mal kommentiert
Die Region Rjasan ist die Wahlheimat von Karin Kneissl.

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf