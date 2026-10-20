„Russland verhält sich gegenüber Ukraine korrekt“

Kiew in der Zwickmühle

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj steckt bei alldem in einer Zwickmühle: Er ist offensichtlich enttäuscht von den USA, kann sie aber nicht vollständig verprellen, weil die Ukraine massiv abhängig von der amerikanischen Unterstützung in Gestalt von Geld, Waffen und Geheimdienstinformationen. Zuletzt beklagte Selenskyj, dass der Austausch von Informationen eingeschränkt und die Lieferung von Abwehrraketen verzögert worden sei. Um sich weiter Hilfe zu sichern, telefonierte der Präsident am Dienstag mit US-Außenminister Marco Rubio. „Ich bin dankbar für seine Bereitschaft zu helfen und seine klare Haltung“, schrieb Selenskyj danach auf X. „Natürlich geschieht dies alles vor dem Hintergrund unserer diplomatischen Initiativen, diesen schrecklichen Krieg und das tägliche Sterben zu beenden.“