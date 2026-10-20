36-Jährige erwürgt: „Sie war absolut chancenlos“

„Ich hab‘ komplett die Kontrolle verloren. Ich war in so einer Wut. Das hat sich alles aufgestaut und in diesem Moment entladen“, schildert der Angeklagte, wie er letztendlich ein Hanfseil nahm, das im Schlafzimmer eigentlich für Fesselspielchen diente. „Ich hab‘ das Seil genommen, es ihr um den Hals geschlungen, es an beiden Enden genommen und mit aller Kraft zugezogen.“ Bis Joyce nicht mehr atmete. „Sie war absolut chancenlos. Ich hab‘ sie dann in den Keller gebracht, weil ich den Anblick nicht mehr ertragen habe.“