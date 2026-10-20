Fünf Verletzte nach wilder Fahrt am Wiener Gürtel

Auto kracht gegen Hausmauer

Dann verlor der 20-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto geriet außer Kontrolle und krachte zunächst gegen einen Stromkasten auf dem Gehsteig, einen Hydranten, ein Verkehrszeichen und einen Ampelmast. Doch damit nicht genug: Auf Höhe der Hausnummer 27 prallte der Pkw schließlich gegen eine Hausmauer, wo die wilde Fahrt ein abruptes Ende fand.