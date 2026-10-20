Fünf Verletzte nach wilder Fahrt am Wiener Gürtel

Mit quietschenden Reifen und offenbar viel zu hohem Tempo soll ein junger Autofahrer am Montagnachmittag über den Wiener Gürtel gerast sein. Wenig später endete die riskante Fahrt mit einem heftigen Crash gegen eine Hausmauer. Fünf Menschen wurden verletzt – darunter drei Passanten.
Dramatische Szenen am Montagnachmittag in Wien-Ottakring! Gegen 14 Uhr war ein 20-jähriger Österreicher mit seinem Pkw auf dem Lerchenfelder Gürtel in Richtung Neubaugürtel unterwegs. Laut Zeugenaussagen soll der junge Lenker dabei ordentlich aufs Gas gedrückt haben. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, quietschenden Reifen und mehreren riskanten Spurwechseln brachte er nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr.
Auto kracht gegen Hausmauer
Dann verlor der 20-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto geriet außer Kontrolle und krachte zunächst gegen einen Stromkasten auf dem Gehsteig, einen Hydranten, ein Verkehrszeichen und einen Ampelmast. Doch damit nicht genug: Auf Höhe der Hausnummer 27 prallte der Pkw schließlich gegen eine Hausmauer, wo die wilde Fahrt ein abruptes Ende fand.
Drei Passanten bei Crash verletzt
Neben dem Lenker und seinem 19-jährigen Beifahrer wurden auch drei Fußgänger von dem Unglück in Mitleidenschaft gezogen. Ein 38-jähriger Mann sowie zwei Frauen im Alter von 53 und 71 Jahren erlitten leichte Verletzungen.
Die Berufsrettung Wien versorgte sämtliche Verletzten und brachte sie in Krankenhäuser. An dem Unfallwagen sowie an mehreren Einrichtungen der Verkehrsinfrastruktur entstand Sachschaden.
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