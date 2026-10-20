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Dänen sollen bis 2029 benutzte Windeln recyceln

Ausland
20.10.2026 12:28
In Kopenhagen sollen die Menschen künftig benutzte Windeln recyceln (Symbolbild).
In Kopenhagen sollen die Menschen künftig benutzte Windeln recyceln (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
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Von krone.at

In Kopenhagen sollen die Menschen spätestens ab 2029 benutzte Windeln recyceln. Dafür wird es eigene Abfalltonnen geben. Bisher würden in der dänischen Hauptstadt jährlich 50 Millionen Windeln einfach verbrannt, hieß es.

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„In Kopenhagen leben viele kleine Kinder, daher ist das Potenzial beträchtlich“, sagte Kopenhagens Klima-Bürgermeisterin Line Barfod in einer Mitteilung. 5000 Tonnen Abfall will die Stadt auf diese Weise einsparen. Für die Windeln werde es eine neue Anlage zur Aufbereitung und Wiederverwertung geben. Bis zu 94 Prozent der Abfälle können dabei wiederverwertet werden.

Das recycelte Plastik soll dann für viele neue Plastikprodukte verwendet werden. Zellulose und Baby-Kacke könnten zur Herstellung von Biogas, Strom oder Fernwärme dienen, teilte die Stadt mit. Die superabsorbierenden Polymere – spezielle Stoffe, die besonders viel Flüssigkeit aufnehmen können – würden zu einem Bindemittel verarbeitet, das in der Bauindustrie eingesetzt werden könne, hieß es.  „Außerdem enthält eine benutzte Windel bis zu 60 Prozent Flüssigkeit, die behandelt wird, sodass damit Müllautos gewaschen werden können.“

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Die Stadt stellt die speziellen Mülltonnen ab sofort bei Kindergärten und Mehrfamilienhäusern auf, in denen mindestens sechs Kinder im Alter zwischen null und vier Jahren leben. Ab dem kommenden Jahr sollen auch öffentliche Pflegeheime und Bewohnerinnen und Bewohner von Seniorenwohnungen Windel-Abfälle sortieren können. Einmal wöchentlich werden die Tonnen abgeholt. Wichtig sei es, vor dem Entsorgen der Windeln einen Knoten in das Sackerl zu machen, merkten Vertreterinnen und Vertreter der Stadt an.

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