Dänen sollen bis 2029 benutzte Windeln recyceln

Die Stadt stellt die speziellen Mülltonnen ab sofort bei Kindergärten und Mehrfamilienhäusern auf, in denen mindestens sechs Kinder im Alter zwischen null und vier Jahren leben. Ab dem kommenden Jahr sollen auch öffentliche Pflegeheime und Bewohnerinnen und Bewohner von Seniorenwohnungen Windel-Abfälle sortieren können. Einmal wöchentlich werden die Tonnen abgeholt. Wichtig sei es, vor dem Entsorgen der Windeln einen Knoten in das Sackerl zu machen, merkten Vertreterinnen und Vertreter der Stadt an.