Google-Ausfall sorgt für Bankchaos in Europa

Ein größerer Ausfall von Google-Cloud-Diensten in Großbritannien hat zu massiven technischen Störungen im europäischen Raum geführt – mit Folgen für Bankkunden. Nach Angaben des Unternehmens und von Betroffenen waren Infrastrukturen in der Region London betroffen, was weitreichende Nachwirkungen für Nutzerinnen und Nutzer über die Grenzen Großbritanniens hinaus hatte.
Die Störungen beeinträchtigten unter anderem den digitalen Zahlungsverkehr und Kontodienste von Finanzdienstleistern wie der Digitalbanken Revolut und ING. Nutzerinnen und Nutzer in verschiedenen europäischen Ländern klagten über zeitweise Einschränkungen bei App-Zugriffen und Transaktionen.
Auch zahlreiche andere Online-Dienste, Webseiten und Unternehmensanwendungen, die auf die Cloud-Infrastruktur von Google angewiesen sind, verzeichneten Probleme.
Google räumte die technischen Schwierigkeiten über seine Status-Seiten ein und teilte mit, mit Hochdruck an der Behebung des Fehlers zu arbeiten. Das genaue Ausmaß der internationalen Schäden sowie die Ursache für den Ausfall in der Londoner Rechenzentrumszone sind noch nicht bekannt.
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