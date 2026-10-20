Tumulte nach WM-Aus: FIFA spricht drei Sperren aus

Ägypter witterten Betrug

Am 7. Juli hatte es nach der knappen 2:3-Niederlage gegen die Albiceleste mit Superstar Lionel Messi Tumulte gegeben. Im Mittelpunkt standen der französische Referee Francois Letexier und seine Assistenten, die aus Sicht der Ägypter eklatante Fehler gemacht und dadurch für das Weiterkommen Argentiniens gesorgt hätten.