Tumulte nach WM-Aus: FIFA spricht drei Sperren aus

Mehr als drei Monate nach dem umstrittenen Aus im WM-Achtelfinale gegen Argentinien hat der Fußball-Weltverband Ägyptens Teamchef, den Teammanager und Spieler Mostafa Ziko bestraft.
Der FIFA-Disziplinarausschuss belegte Coach Hossam Hassan sowie Manager Ibrahim Hassan mit einer Sperre von jeweils drei Spielen, Mittelfeldakteur Ziko muss fünf Partien in der Nationalelf aussetzen, wie der ägyptische Fußballverband mitteilte. Die Ägypter wollen dagegen in Berufung gehen.
Ägypter witterten Betrug
Am 7. Juli hatte es nach der knappen 2:3-Niederlage gegen die Albiceleste mit Superstar Lionel Messi Tumulte gegeben. Im Mittelpunkt standen der französische Referee Francois Letexier und seine Assistenten, die aus Sicht der Ägypter eklatante Fehler gemacht und dadurch für das Weiterkommen Argentiniens gesorgt hätten.
Der ägyptische Fußballverband hatte nach dem Spiel Beschwerde gegen Letexier und seine Assistenten eingereicht und zudem den Ausschluss des Schiedsrichterteams vom Turnier gefordert.
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