Initiative um Vranitzy fordert Geburtslandprinzip

In Österreich gilt eine Art Geburtslandbegünstigung: Kinder, die hierzulande geboren wurden, können die Staatsbürgerschaft statt nach zehn Jahren bereits nach sechs Jahren beantragen. Allerdings gibt es in der Praxis Hürden. So wurde etwa Dokumentarfilmerin Olga Kosanovic, die eine Mitinitiatorin ist, die Einbürgerung verweigert, weil sie in den vergangenen 15 Jahren 58 Tage zu kurz in Österreich war. „Dabei wird jeder Urlaub, sogar die Maturareise, Studium oder arbeitsbedingte Aufenthalte mitgezählt“, sagte sie.