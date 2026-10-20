Ex-Kanzler nach Bombenalarm aus Zug evakuiert

Oberleutnant Nehammer setzt Reise naturgemäß fort

Für Nehammer ist es nicht die erste Reise in das vom Krieg erschütterte Land. Als EIB-Vizepräsident ist er nun für den Wiederaufbau der Ukraine zuständig. Die ganze Woche will er verschiedene Projekte besuchen. Auch ein Treffen mit Kiews Bürgermeister und Ex-Boxweltmeister Vitali Klitschko steht auf dem Programm.