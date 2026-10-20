Salzburgs Trainer geht, die Probleme bleiben

Vier Monate und 27 Tage - länger durfte Alan Letang bei den Eisbullen nicht an der Bande stehen. Nach dem enttäuschenden Saisonstart zog Salzburg die Reißleine. Doch mit dem Trainerwechsel allein werden die Probleme des einstigen Serienmeisters wohl kaum verschwinden. Eine Kolumne von „Krone“-Sportredakteur Manuel Grill.
Mit vielen Vorschusslorbeeren kam Alan Letang nach Salzburg. Der Kanadier hatte in der besten Jugend-Liga der Welt sowie mit dem Junioren-Nationalteam der Ahornblätter schon einige Erfolge gefeiert. Dass der Umstieg zum Profi-Hockey aber nicht immer reibungslos klappt, zeigten die vergangenen Wochen. Zeit bekam der neue Trainer diesmal keine.
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