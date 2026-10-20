Salzburgs Trainer geht, die Probleme bleiben

Mit vielen Vorschusslorbeeren kam Alan Letang nach Salzburg. Der Kanadier hatte in der besten Jugend-Liga der Welt sowie mit dem Junioren-Nationalteam der Ahornblätter schon einige Erfolge gefeiert. Dass der Umstieg zum Profi-Hockey aber nicht immer reibungslos klappt, zeigten die vergangenen Wochen. Zeit bekam der neue Trainer diesmal keine.