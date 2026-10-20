Marko kontert: „Eine Summe von Unwahrheiten“

„Helmut und ich haben kein Verhältnis mehr“

Horner hatte in letzter Zeit gelegentlich Kontakt mit RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff und mit den Anteilseignern Mark Mateschitz und Chalerm Yoovidhya. Zum Beispiel in dieser Saison nach dem GP in Malaysia, wo Red Bull erstmals mit dem selbstgebauten Motor gewann. Ein Projekt, das noch unter der Führung von Horner und Marko auf Kurs gebracht worden war. Nur mit Marko will Horner nicht mehr gesprochen haben, seit er sein Büro in Milton Keynes räumte: „Helmut und ich haben kein Verhältnis mehr.“