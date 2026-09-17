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Digitaler Euro bringt neue Kontonummer mit sich

Wirtschaft
17.09.2026 09:39
Porträt von Mara Tremschnig
Von Mara Tremschnig

Der digitale Euro rückt näher – und bringt eine neue Kontonummer mit sich. Die sogenannte DEAN wird benötigt, um Guthaben sicher, einheitlich und unabhängig von klassischen Geschäftsbanken direkt über die Europäische Zentralbank digital zu verwalten. Was dahintersteckt und warum künftig jeder EU-Bürger eine haben wird, erfahren Sie hier. 

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Die Europäische Zentralbank (EZB) arbeitet im Rahmen des Projekts zum digitalen Euro an den technischen und rechtlichen Fundamenten für ein rein digitales Zentralbankgeld.

Ohne Internetverbindung nutzbar
Die digitale Version der Gemeinschaftswährung „digitaler Euro“ soll das Euro-Bargeld ergänzen – nicht ersetzen – und überall im Euroraum als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Über eine EZB-App soll die Digitalwährung auch ohne Internetverbindung nutzbar sein. Mit ihr will Europa unabhängiger werden gegenüber Kreditkartenanbietern und Bezahlsystemen aus den USA (Paypal, Apple Pay, Mastercard oder Visa).

  • Während die klassische IBAN das normale Girokonto bei einer Geschäftsbank identifiziert, wird für Konten des digitalen Euro die DEAN (Digital Euro Account Number) benötigt.
  • Die Nummer unterscheidet sich klar von einer IBAN. Sie besteht aus 18 alphanumerischen Zeichen und beginnt stets mit der Kennung „EU“. Ein konkreter Ländercode ist darin im Gegensatz zur IBAN nicht integriert. Auswendig lernen muss man die Zahlenkolonne laut „Chip“ nicht: Für Zahlungen im Alltag sind sogenannte Aliase (z. B. verknüpfte Handynummer) geplant.
  • Geschäftskunden können aufgrund ihrer komplexen wirtschaftlichen Struktur im Gegensatz zu Privatkunden mehrere DEANS erhalten.
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Ob der digitale Euro am Ende tatsächlich eingeführt wird und wann die Bürger die DEAN konkret in ihren Banking-Apps vorfinden, hängt von den noch ausstehenden gesetzgeberischen Beschlüssen der EU-Politik (EU-Parlament und EU-Rat) ab. Derzeit befinden sich der digitale Euro und damit auch die DEAN in der Vorbereitungs- und Testphase.

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