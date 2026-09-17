Digitaler Euro bringt neue Kontonummer mit sich

Ohne Internetverbindung nutzbar

Die digitale Version der Gemeinschaftswährung „digitaler Euro“ soll das Euro-Bargeld ergänzen – nicht ersetzen – und überall im Euroraum als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Über eine EZB-App soll die Digitalwährung auch ohne Internetverbindung nutzbar sein. Mit ihr will Europa unabhängiger werden gegenüber Kreditkartenanbietern und Bezahlsystemen aus den USA (Paypal, Apple Pay, Mastercard oder Visa).