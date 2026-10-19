Familiensilber nun sogar mit Gewinn verscherbelt

Bürgermeister verspricht baldige Sanierung

Mit dem Geld sollen nun dringend notwendige Sanierungen der bei der Stadt verbliebenen 610 Wohnungen finanziert werden. Für die Mieten der verkauften Wohnungen verspricht Schneeberger, dass diese auch hier in Zukunft nicht willkürlich erhöht werden dürfen. Und dass entsprechende Sanierungen zeitnah durchgeführt werden.