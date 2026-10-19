Nach Millionenpleite Sanierungsplan verschoben

„Keine spürbaren Überschüsse“

Klaus Schaller, Leiter des KSV1870 in Tirol, analysiert: „Die Unternehmensfortführung im Rahmen des Insolvenzverfahrens hat keine spürbaren Überschüsse erbracht. Der KSV1870 hat gegenüber dem Management der Nothegger Transport Logistik GmbH wiederholt betont, dass eine zeitnahe Auszahlung einer fünfprozentigen Barquote im Rahmen des Sanierungsplans von der Gläubigerschaft erwartet wird. Diese Barquote wäre aus meiner Sicht nicht nur ein finanzieller Beitrag zur Erfüllung des Sanierungsplans, sondern auch ein wichtiges Signal des Eigentümers. Sie könnte als Bekenntnis zum langfristigen Fortbestand des Unternehmens verstanden werden.“