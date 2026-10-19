Frau in Gebüsch gezerrt: Er (54) stoppte Übergriff

Dann ging alles Schlag auf Schlag: Ernst wählte den Notruf, nur wenige Minuten später traf die Polizei ein. „Ich konnte nicht einmal meine Zigarette ausrauchen, so schnell waren die Beamten da“, lacht er. Doch damit war sein Einsatz noch lange nicht vorbei. Gemeinsam mit den Polizisten machte sich der Niederösterreicher, der auch bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert ist, auf die Suche nach dem Tatverdächtigen – und wurde rasch fündig: Einige hundert Meter vom Tatort entfernt hatte sich der Mann in einem Gebüsch versteckt. Für ihn klickten die Handschellen. Heute sitzt er hinter Schloss und Riegel in einer Justizanstalt.