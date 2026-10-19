Bernhard Raimanns Colts entlassen General Manager

Die Indianapolis Colts mit dem Wiener Bernhard Raimann haben in der NFL gegen die bisher sieglosen Tennessee Titans eine bittere Niederlage kassiert. Die Gastgeber unterlagen am Sonntag nach 13:0-Führung noch 20:26. Durch die vierte Niederlage im sechsten Spiel erlitten ihre Play-off-Hoffnungen einen empfindlichen Dämpfer. Quarterback Daniel Jones unterliefen zwei Interceptions, Running Back Jonathan Taylor ein Ballverlust. Left Tackle Raimann absolvierte eine solide Partie.