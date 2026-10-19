Bernhard Raimanns Colts entlassen General Manager

Nach der bitteren Niederlage gegen Tennessee Titans haben die Indianapolis Konsequenzen gezogen. General Manager Chris Ballard musste seine Koffer packen.
Die Indianapolis Colts mit dem Wiener Bernhard Raimann haben in der NFL gegen die bisher sieglosen Tennessee Titans eine bittere Niederlage kassiert. Die Gastgeber unterlagen am Sonntag nach 13:0-Führung noch 20:26. Durch die vierte Niederlage im sechsten Spiel erlitten ihre Play-off-Hoffnungen einen empfindlichen Dämpfer. Quarterback Daniel Jones unterliefen zwei Interceptions, Running Back Jonathan Taylor ein Ballverlust. Left Tackle Raimann absolvierte eine solide Partie.
Unmittelbare Konsequenzen für die Niederlage gab es für General Manager Ballard. Der seit Jänner 2017 für die Colts arbeitende Sportchef wurde am Montag entlassen. Während Ballards Amtszeit hatte Indianapolis nur zweimal das Play-off erreicht.
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