Victoria’s Secret Show feierte dekadente Fantasien

„Keine große Sache“

„Morgen sind es sechs Wochen seit der Geburt, und ich glaube, in den USA müssen die meisten Frauen nach sechs Wochen wieder arbeiten“, sagte Palvin dem Magazin „People“. Ihr Auftritt sei also „keine so große Sache“. Sie fühle sich großartig und es sei sehr bestärkend, dass das Team von „Victoria‘s Secret“ sie bei der Show dabeihaben wolle. Bei uns in Europa dürfte das dennoch als „große Sache“ gesehen werden und Kritik auslösen.