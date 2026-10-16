Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
Ein recht spektakulärer Sonnenuntergang hat am Donnerstag den Himmel über Skopje, der Hauptstadt von Nordmazedonien, in leuchtende Rosa-, Magenta- und Orangetöne getaucht (siehe Video oben).
Die farbenprächtigen Wolken bildeten eine dramatische Kulisse für die Skyline der Stadt und den Vodno, den Hausberg der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje, der im Südwesten von Skopje liegt, als kurz nach dem Sonnenuntergang die Dämmerung einsetzte.
Das Filmmaterial wurde gegen 18 Uhr (Ortszeit) aufgenommen, kurz nach dem Sonnenuntergang um 17.52 Uhr. Strukturierte Wolken fingen das schwindende Sonnenlicht ein und erzeugten ziemlich intensive Farben am Himmel über Skopje.
Zwei beleuchtete Wohnhochhäuser heben sich von den umliegenden Wohnblöcken ab, während im Hintergrund der Hausberg Vodno und das Millenniumskreuz zu sehen sind. Bei überwiegend bewölktem bis teilweise bewölktem Himmel ohne Niederschlag bot sich ein klarer Blick auf den farbenprächtigen Himmel.
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