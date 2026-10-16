Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär

Zwei beleuchtete Wohnhochhäuser heben sich von den umliegenden Wohnblöcken ab, während im Hintergrund der Hausberg Vodno und das Millenniumskreuz zu sehen sind. Bei überwiegend bewölktem bis teilweise bewölktem Himmel ohne Niederschlag bot sich ein klarer Blick auf den farbenprächtigen Himmel.