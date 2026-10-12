Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück

„Nach dem Tod meiner Stieftochter habe ich festgestellt, dass ich Zeit brauche, um die Trauer zu verarbeiten“, schrieb Bas in einem Schreiben, das von der SPD-Spitze verbreitet wurde. „Darüber hinaus muss ich leider feststellen, dass die öffentlichen Angriffe auf mich, leider auch aus den Reihen des Koalitionspartners, in dieser für mich persönlich schwierigen Zeit weiter forciert wurden“, schrieb die 58-jährige Politikerin weiter. Sie könne momentan nicht die Kraft aufbringen, die Regierungs- und Parteiarbeit „vollumfänglich auszuüben“.