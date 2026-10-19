Winter-Tourismus: Fast 22 Millionen Gäste erwartet

Nur 14 Prozent verzeichnen mehr Buchungen

Die WKO hat in einer Blitzumfrage erhoben, wie die Buchungslage heuer aussieht: 14 Prozent der Betriebe verzeichnen mehr, 42 Prozent gleich viele und ganze 44 Prozent weniger Buchungen als in der vergangenen Saison. Vor allem der Bereich Wellness entwickelt sich positiv. Einen Fokus will man deswegen auch auf Begleitpersonen legen, die selbst nicht Ski oder Snowboard fahren. In Deutschland sind das etwa 42 Prozent all jener, die einen Winterurlaub planen. Sie wollen vor allem Wandern, Spazieren und sich entspannen.