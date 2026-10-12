Mehrere Verletzte
Polizei Bielefeld ermittelt zu möglichen Schüssen
Auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) sollen am Sonntagabend Schüsse gefallen sein. Das berichteten Augenzeuginnen und Augenzeugen, die von einer Auseinandersetzung sprachen. Die Polizei bestätigte das zunächst aber nicht.
Mehrere Menschen wurden verletzt, hieß es. Zeuginnen und Zeugen sagten zum WDR, dass einige Verletzungen auf den Einsatz von Stichwaffen zurückgingen. Zudem seien Schüsse gefallen. Ob sich die Beteiligten kennen, war zunächst unklar.
Gegenüber der „Bild“ wurde ein Großeinsatz bestätigt. Laut den Informationen der Zeitung wurden drei Menschen verletzt, alle waren am Sonntagabend in einem stabilen Zustand.
Die Polizei sperrte den Tatort für die Spurensicherung ab. Erste Personen wurden ermittelt. Nun ist aber noch zu klären, ob darunter auch Verdächtige sind. Direkt nach dem Vorfall sollen die Täter geflüchtet sein. Im Einsatz waren ein Hubschrauber und Einsatzkräfte mit Maschinenpistolen.
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