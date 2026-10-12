Polizei Bielefeld ermittelt zu möglichen Schüssen

Die Polizei sperrte den Tatort für die Spurensicherung ab. Erste Personen wurden ermittelt. Nun ist aber noch zu klären, ob darunter auch Verdächtige sind. Direkt nach dem Vorfall sollen die Täter geflüchtet sein. Im Einsatz waren ein Hubschrauber und Einsatzkräfte mit Maschinenpistolen.