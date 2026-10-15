Bis plus 100%: So teuer sind Ersatzteile geworden

Zusätzliche Kosten entstehen durch die zunehmende Ausstattung der Autos mit Sensoren, Kameras und Assistenzsystemen. Sie können zwar manche Unfälle verhindern, sind im Crashfall aber teuer. So müssen nach dem Austausch von Karosserieteilen oder Windschutzscheiben unter Umständen Kameras und Sensoren neu eingestellt werden. Oder müssen gar selbst ausgetauscht werden.