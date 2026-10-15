Ende der Schonzeit: Strafe für Bildungsverweigerer

Erster Schultag, erste Niederlage. Fast jedes vierte Kind in Österreich sitzt in der Klasse und kann dem Unterricht nicht folgen. Der Grund: Es spricht so schlecht Deutsch, dass es die Lehrerin schlicht nicht versteht. Vor fünf Jahren war es noch jedes sechste. Bei Kindern ohne österreichischen Pass sind es sogar zwei Drittel. Der Rückstand verfolgt viele ein Leben lang. Endstation laut Agenda Austria: Sozialhilfe.