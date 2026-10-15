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3:6 gegen Liverpool

LASK-Noten: Defensiv überfordert, vorne Highlights

Champions League
15.10.2026 05:51
Der LASK kassierte eine 3:6-Pleite gegen den FC Liverpool.
Der LASK kassierte eine 3:6-Pleite gegen den FC Liverpool.(Bild: EPA/MARTIN DIVISEK)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Der LASK ist beim ersten Champions-League-Heimspiel der Klubgeschichte gegen den FC Liverpool unter die Räder gekommen – verlor 3:6. Hier gibt es die Noten für die Linzer.

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NOTENSCHLÜSSEL: 6 Weltklasse, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt.

Lukas Jungwirth 3
Ein übermotivierter Ausflug blieb unbestraft. Parierte mehrmals gegen Wirtz, war bei den Toren machtlos.

Kasper Jörgensen 1
Rechts in der 5er-Kette mit Tempo und Tricks von Barcola heillos überfordert, zur Pause ausgetauscht.

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Bradley Barcola traf gegen den LASK im Triplepack.
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Xavier Mbuyamba 2
Versuchte bei den unzähligen Bällen in die Schnittstellen diese irgendwie zu schließen, gelang ihm selten – siehe das 0:3.

Joao Victor Tornich 2
Konnte seine Länge bei manchen Kopfbällen einbringen, mehr nicht.

Andres Andrade 2
Konnte teils noch klären, aber nicht nur vor dem 0:2 lief ihm Ngumoha (18) davon.

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Ivan Dibango 3
Selbiges galt für den Bello-Ersatz, der links hinten vor dem 0:4 gar 1,72-m-Mann Frimpong einköpfeln ließ. Legte dann aber beide Flecker-Tore auf.

Krystof Danek 2
Suchte den Weg nach vorne, zwang Goalie Alisson Becker zu einer Parade.

Melayro Bogarde 2
Wusste als Sechser in Kooperation mit den Verteidigern nicht, wie man mit Wirtz und dem überladenen Zentrum umgehen soll.

Alessandro Schöpf 2
Fast nur defensiv beschäftigt, kraftlos ausgetauscht.

Christoph Lang 4
Offensive Impulse! Schoss zweimal neben das Tor.

Samuel Adeniran 2
Versuchte vergeblich seinen Körper einzusetzen.

Florian Flecker
Florian Flecker(Bild: APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER)

Florian Flecker 5
Kam Zur Pause, sah und traf wie 2023 gegen den FC Liverpool – sogar doppelt: Kopfball zum 2:6, Top-Schuss zum 3:6.

Robert Ljubicic 4
Kam und scorte 27 Sekunden später mit links ins Eck – sein zweites Champions-League-Tor.

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Sasa Kalajdzic 2
In Minute 70 eingewechselt, blieb aber unauffällig.

Daniel Elfadli 3
Bemühter Auftritt in der Schlussviertelstunde.

Nael Kane 0
Zu kurz eingesetzt.

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