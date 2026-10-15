LASK-Noten: Defensiv überfordert, vorne Highlights

Der LASK ist beim ersten Champions-League-Heimspiel der Klubgeschichte gegen den FC Liverpool unter die Räder gekommen – verlor 3:6. Hier gibt es die Noten für die Linzer.
NOTENSCHLÜSSEL: 6 Weltklasse, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt.
Lukas Jungwirth 3
Ein übermotivierter Ausflug blieb unbestraft. Parierte mehrmals gegen Wirtz, war bei den Toren machtlos.
Kasper Jörgensen 1
Rechts in der 5er-Kette mit Tempo und Tricks von Barcola heillos überfordert, zur Pause ausgetauscht.
Xavier Mbuyamba 2
Versuchte bei den unzähligen Bällen in die Schnittstellen diese irgendwie zu schließen, gelang ihm selten – siehe das 0:3.
Joao Victor Tornich 2
Konnte seine Länge bei manchen Kopfbällen einbringen, mehr nicht.
Andres Andrade 2
Konnte teils noch klären, aber nicht nur vor dem 0:2 lief ihm Ngumoha (18) davon.
Ivan Dibango 3
Selbiges galt für den Bello-Ersatz, der links hinten vor dem 0:4 gar 1,72-m-Mann Frimpong einköpfeln ließ. Legte dann aber beide Flecker-Tore auf.
Krystof Danek 2
Suchte den Weg nach vorne, zwang Goalie Alisson Becker zu einer Parade.
Melayro Bogarde 2
Wusste als Sechser in Kooperation mit den Verteidigern nicht, wie man mit Wirtz und dem überladenen Zentrum umgehen soll.
Alessandro Schöpf 2
Fast nur defensiv beschäftigt, kraftlos ausgetauscht.
Christoph Lang 4
Offensive Impulse! Schoss zweimal neben das Tor.
Samuel Adeniran 2
Versuchte vergeblich seinen Körper einzusetzen.
Florian Flecker 5
Kam Zur Pause, sah und traf wie 2023 gegen den FC Liverpool – sogar doppelt: Kopfball zum 2:6, Top-Schuss zum 3:6.
Robert Ljubicic 4
Kam und scorte 27 Sekunden später mit links ins Eck – sein zweites Champions-League-Tor.
Sasa Kalajdzic 2
In Minute 70 eingewechselt, blieb aber unauffällig.
Daniel Elfadli 3
Bemühter Auftritt in der Schlussviertelstunde.
Nael Kane 0
Zu kurz eingesetzt.
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