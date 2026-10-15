LASK-Noten: Defensiv überfordert, vorne Highlights

Xavier Mbuyamba 2

Versuchte bei den unzähligen Bällen in die Schnittstellen diese irgendwie zu schließen, gelang ihm selten – siehe das 0:3.

Joao Victor Tornich 2

Konnte seine Länge bei manchen Kopfbällen einbringen, mehr nicht.

Andres Andrade 2

Konnte teils noch klären, aber nicht nur vor dem 0:2 lief ihm Ngumoha (18) davon.