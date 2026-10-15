„Genug Organe da, aber zu viele werden verworfen“

In Tirol beraten dieser Tage führende Mediziner aus ganz Österreich über die Zukunft der Organtransplantation. Dabei lassen Ärzte aus Innsbruck aufhorchen. Sie rechnen vor, wie viele geeignete Organe nicht dort landen, wo sie Leben retten – und was dagegen zu tun ist.
Zwei Drittel aller Organe, die grundsätzlich für eine Transplantation infrage kämen, werden nie transplantiert. Selbst von den bereits entnommenen Organen wird noch rund ein Drittel verworfen. Mit diesen Zahlen wartet der Innsbrucker Transplantationsmediziner und Klinik-Direktor Stefan Schneeberger anlässlich einer in Innsbruck stattfindenden Fachtagung mit 400 Teilnehmern auf.
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