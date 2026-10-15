FC Red Bull Salzburg gegen Milan ab 18.45 Uhr LIVE

„Wir wollen mutig auftreten. Was wir in den letzten 15 Spielen gemacht haben, wollen wir noch besser machen“, sagte Röhl am Mittwoch beim Medientermin zum Spiel. „Wir werden in einer anderen Rolle agieren als meistens in der Bundesliga. Dann werden wir schon versuchen, den Gegner vor Aufgaben zu stellen.“ Freilich gebe es viel Respekt, Angst zu haben sei aber nicht angebracht. „Es wird eine große Aufgabe, aber mit drei Punkten im Gepäck, das macht die Vorfreude umso größer.“