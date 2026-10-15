KISS: „Manchmal braucht man ein dickes Fell“

Wir alle wissen, dass KISS letztlich mehr als nur eine Band oder Marke ist – sie haben auf gewisse Weise etwas Überlebensgroßes. Wie hast du diese Entwicklung der Band aus deiner persönlichen Sicht erlebt? Zuerst als jemand, der zur Band stieß, dann als Musiker, der all das auf der Bühne und in ähnlichen Situationen miterlebte. Wie hast du diesen Wandlungsprozess persönlich empfunden?

Persönlich gesehen? Ich kann es kaum fassen, welchen Weg ich in Bezug auf KISS eingeschlagen habe. Ich war schon immer ein großer Fan, aber angefangen hat alles 1974 oder 1975. Diese ersten Alben waren wichtig für meine Entwicklung oder meinen Weg – den Einstieg in die Musik, das Spielen von Rock’n’Roll, das Lernen der Gitarre. Das passierte alles mit 13 oder 14 Jahren und KISS waren ein wesentlicher Bestandteil dieser Lebensphase. Ich habe die ersten drei Studioalben geliebt. Und für mich ist „KISS Alive!“ das Nonplusultra, was das Rock’n’Roll-Klangerlebnis angeht. Es ist die Vorlage für so vieles. Es war mir wichtig. Wenn man mir also 1975 – als ich KISS live in Portland, Oregon, sah – jemand gesagt hätte, dass ich eines Tages selbst in der Band spielen würde, hätte ich das niemals geglaubt. Schon gar nicht, dass es nicht nur kurz, sondern 25 Jahre lang war und ich maßgeblich an der weiteren Entwicklung und dem Werdegang von KISS beteiligt sein würde.